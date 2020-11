Horror-Unfall in Frankfurt: Auto gerät außer Kontrolle und schleudert auf Bürgersteig - zwei Tote, zwei Verletzte

Ein Autofahrer ist in Frankfurt von der Straße abgekommen. Er hat drei Menschen überfahren. Zwei von ihnen kamen dabei ums Leben.

München/Frankfurt - Nach einem Unfall im Frankfurter Ostend sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, nachdem ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen der Marke BMW verloren hatte und anschließend gegen eine Hauswand gekracht war.

Unfall in Frankfurt: Auto gerät außer Kontrolle - zwei Menschen sterben

Wie die Feuerwehr Frankfurt via Twitter berichtete, hat sich der Unfall in der Sonnemannstraße gegen 16 Uhr am Samstagnachmittag zugetragen. Dabei habe der Wagen die Passanten erfasst. Eine Radfahrerin musste fr.de* zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Passanten überlebten den Unfall nicht, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend bestätigte. Der Autofahrer trug leichte Verletzungen davon.

Auf der Sonnemannstraße im #Ostend ist gegen 16 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Dabei hat er drei Personen, darunter eine Person auf einem Fahrrad, erfasst und schwer verletzt. Die Unfallursache wird von @Polizei_Ffm ermittelt. rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) November 21, 2020

Der Sprecher sagte, es sehe nach einem Unfall aus. Der „Hessenschau“ zufolge soll er zur Ursache des Unfalls keine weiteren Informationen gehabt haben. Wie die Zeitung jedoch schreibt, hätten Zeugen berichtet, dass der Wagen ins Schlingern geraten und das Heck ausgebrochen sei.

Der Ort des Unfalls wurde für die Ermittlungen gesperrt. (mbr)