Warum der Impfstoff keine schnelle Rettung bringt

Der Virologe Hartmut Hengel von der Universität Freiburg glaubt, dass man das Coronavirus nicht so schnell wegimpfen kann. Er geht davon aus, dass der Lockdown die Gesellschaft noch lange begleiten wird.

Unternehmen befinden sich derzeit im Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Hartmut Hengel, Chefvirologe an der Universität Freiburg, warnt vor Schnellschüssen. „Wir können das Coronavirus-Problem nicht so schnell wegimpfen“, betont er. Vielmehr glaubt der Virologe, dass die Pandemie die Gesellschaft noch lange nach der Einführung eines Impfstoffs in Schach halten wird. Die Situation des deutschlandweiten Lockdowns könnte seiner Einschätzung nach sogar noch bis zum kommenden Frühjahr andauern. Seine Theorie: Es wird viele unterschiedliche Impfstoffe geben. Und nicht alle Impfstoffe erzielen bei unterschiedlichen Menschen dieselbe Wirkung. Für den Virologen steht jedoch fest: „Jeder zugelassene Impfstoff hat ein absolut akzeptables Sicherheitsrisiko erreicht, das sehr viel geringer als das Risiko der Sars-CoV-2-Infektion ist.“

