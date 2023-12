Freunde machen eigenen Whisky – „Den Ruhrpott muss man schmecken“

Von: Eva Burghardt

Björn Nessmann (l.) und Andree Stryewski (r.) machen gemeinsam „Ruhrpott-Whisky“. © Ruhrpott Whisky

Zwei Freunde aus dem Ruhrpott teilen ihre Liebe für Whisky und beschließen, selbst welchen herzustellen. Aus ihrer „Schnapsidee“ wurde ein Geschäft.

Herten – Als „Schnapsidee“ bezeichnen Andree Stryewski und Björn Nessmann ihre Idee, eigenen Whisky herzustellen, heute. Die beiden Freunde lernten sich im Studium kennen. Vor allem zwei Dinge hatten sie gemeinsam: Vorliebe für Whisky und Faszination fürs Ruhrgebiet in NRW. Zu später Stunde bei einer Whisky-Verkostung kommt ihnen die Idee: „Lass uns unseren eigenen Whisky brauen.“ Es dauert ein paar Jahre, dann wurde aus der Idee Wirklichkeit. Im Keller einer ehemaligen Zeche in Herten lagert heute ihr „Ruhrpott-Whisky“. Wie der Ruhrpott-Geschmack in den Whisky kommt, berichtet wa.de.