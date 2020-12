Frontal-Crash mit Audi fordert mehrere Verletzte

Mit voller Wucht sind auf einer Bundesstraße zwei Autos zusammen geprallt. Der Unfall hinterließ ein regelrechtes Trümmerfeld. Es gab mehrere Verletzte.

Herford/Bielefeld – Ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Lippe befuhr am Montagnachmittag die Bundesstraße 61 in Richtung Herford. Vor ihm wollte eine Pkw-Fahrerin nach rechts in eine Nebenstraße abbiegen. Doch der Autofahrer bemerkte dies wohl zu spät. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrbahn Richtung Bielefeld* aus. Auf der B61 kam es zu einem Frontal-Crash mit einer Audi-Fahrerin (20) aus Bielefeld* und mehrere Personen erlitten Verletzungen, wie das Nachrichtenportal owl24.de berichtet. *owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks