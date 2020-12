Frontal-Crash: VW Golf kollidiert mit BMW

Ein folgenschwerer Autounfall hatte am Mittwoch eine Vollsperrung zur Folge. Mehrere Autos waren zusammengestoßen. Polizei, Feuerwehr und Notarzt waren vor Ort.

Bielefeld – Am Vormittag hat es im südlichen Teil der Stadt Bielefeld* einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Mehrere Personen sollen an der Kollision, die sich gegen 10.20 ereignete, beteiligt gewesen sein. Auf der Brackweder Straße in Bielefeld prallte eine Frau mit ihrem VW Golf gegen den BMW einer 32-Jährigen*, wie das Nachrichtenportal owl24.de berichtet. Dabei wurde die BMW-Fahrerin schwer verletzt und die Fahrbahn musste in Richtung Sennestadt gesperrt werden. Ob weitere Unfallbeteiligte zu Schaden kamen und wie sich die Verkehrssituation an der Unfallstelle darstellt, erfahren Sie bei den Kollegen. (*Owl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.)