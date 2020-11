Ohne Führerschein unterwegs: 23-Jähriger wird 20-mal geblitzt – mit voller Absicht

Da staunte die Polizei nicht schlecht, als sich ein junger Mann mit ihnen einen „Spaß“ erlaubte und mehrmals zu schnell an einem Blitzer vorbeifuhr. Nun kommt ihn dieser teuer zu stehen.

Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen) – Da traut sich einer was: Ein 23-Jähriger wollte wohl der Polizei in Nordrhein-Westfalen einen Streich spielen und hatte sich dafür etwas ziemlich Dummes ausgedacht. Der Mann, der aus Bergneustadt kommt, ist dafür über mehrere Wochen zu schnell an diversen stationären Blitzern vorbeigefahren.

Am Ende zählte die oberbergischen Kreisbußgeldstelle insgesamt 20 (!) Verfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen. Schnell war den Sachbearbeitern klar, dass sich der junge Mann nur einen „Spaß“ daraus machen wollte, die Polizeibeamten zu ärgern. Allerdings meinte der junge Fahrer wohl, er würde es besonders schlau anstellen, denn bis vor Kurzem konnte er nicht von den Beamten nicht ermittelt werden. Der Grund dafür: Der Mann hatte seinen Wagen einer Autovermietung unterschlagen. Den kompletten Artikel zum missglückten Blitzer-“Scherz“ lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks