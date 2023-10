6 / 9

Ist der Rettungsdienst informiert, stehen die Unfallopfer im Fokus. Hier sind als Erstes die Notfallmaßnahmen dran. Zum Beispiel, wenn das Unfallauto in Flammen steht und sich noch Menschen darin befinden. In diesem Fall müssen diese sofort aus dem Wrack befreit werden – am besten, so schreibt Malteser, mit dem Rettungsgriff. Dieser beinhaltet folgende Schritte: 1. Autotür vorsichtig öffnen, Motor abstellen, Gurt öffnen 2. Oberkörper der verletzten Person leicht nach vorne beugen 3. Arm am Rücken entlang zum Hosenbund führen, dort zugreifen 4. Andere Hand an den vorderen Oberschenkel 5. Körper des Unfallopfers leicht Richtung Autoinneres drehen 6. Mit beiden Armen unter die Achseln des Verletzten greifen 7. Arme des Unfallopfers vor dessen Brust positionieren 8. Über den eigenen Oberschenkel gestützt herausziehen 9. Person einige Meter vom Auto wegbefördern 10. Dabei darauf achten, dass der Kopf nicht nach hinten fällt © Design Pics / IMAGO