Wolfgang Grupp: „Dass ein Benko Zehn-Milliarden-Kredite bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar“

Von: Sina Alonso Garcia

Nach der Signa-Pleite kritisiert Trigema-Chef Wolfgang Grupp Politik und Gesetzgebung in Deutschland: Milliardenkredite wie im Fall Benko dürfte es laut des Unternehmers nicht geben.

Burladingen – Die Pleite der Signa Holding des österreichischen Investors René Benko hat in der Wirtschaftswelt hohe Wellen geschlagen. Trigema-Chef Wolfgang Grupp äußert nun scharfe Kritik an der Politik und der Gesetzgebung in Deutschland, die solche Milliardenkredite ohne persönliche Haftung ermöglicht. „Dass ein Benko Zehn-Milliarden-Kredite bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar“,so der Unternehmer.

Grupp sieht die Probleme von Unternehmen nicht am Standort Deutschland, sondern im Management. Er fordert, dass Entscheidungsträger mehr Verantwortung übernehmen und kritisiert die Gier und den Größenwahn von Managern. Was sonst noch hinter Grupps Kritik steckt, erfahren Sie auf BW24.de.

