Porsche stockt 2023 erneut Weihnachtsgeld auf - soviel gibt es beim Sportwagenbauer

Von: Julian Baumann

Porsche hat in diesem Jahr erneut den Herausforderungen getrotzt und lässt die Mitarbeiter am Erfolg teilhaben. Soviel Weihnachtsgeld zahlen die Stuttgarter.

Stuttgart - Die Gehälter bei Porsche können sich bekanntlich mehr als sehen lassen und die Bonuszahlungen bei der schwäbischen Sportwagenschmiede sind schon fast legendär. Das macht sich für die Tarifbeschäftigten in Deutschland jährlich auch beim Weihnachtsgeld bemerkbar. Die VW-Tochter hat 2023 erneut ein positives Geschäftsjahr vorgelegt und stockt das Weihnachtgeld auf. Bei BW24 lesen Sie jetzt, wie viel Weihnachtsgeld Porsche im Jahr 2023 zahlt und wie viele Mitarbeiter in den Genuss kommen.

Porsche lässt die Mitarbeiter am positiven Geschäftsjahr 2023 teilhaben und stockt erneut das Weihnachtgeld auf. © Porsche AG

In der Autoindustrie ist die Höhe des Weihnachtgeldes durch den Tarifvertrag vorgegeben. Die meisten großen Unternehmen aus Baden-Württemberg haben sich in den vergangenen Jahren an diesem orientiert, Porsche geht mitunter deutlich darüber hinaus.