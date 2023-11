Für Zivilcourage geehrt: Paketbote überwältigte Messerstecher

Von: Maximilian Gang

Bundesinnenministerin Nancy Faeser verlieh am Donnerstag den XY-Preis für Zivilcourage an vier Menschen aus NRW. (v.l.n.r: Rudi Cerne, Jürgen Vogel, Lothar Christen, Yelyzaveta Kryshtal, Astrid M. Fünderich, Mohamad Al Hasan, Aybi Era,Klara Cujé, Nancy Faeser, ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke) © Jule Roehr/ZDF

In Berlin wurde am Donnerstag (26. November) der XY-Preis für Zivilcourage verliehen. Zu den Preisträgern gehören gleich drei Menschen aus dem Ruhrgebiet.

Berlin – Das ZDF und die Produktionsfirma Securitel haben am Donnerstag (23. November) den XY-Preis für Zivilcourage verliehen. Die Auszeichnung wird an Menschen vergeben, die sich besonnen und zielbewusst im Kampf gegen das Verbrechen eingesetzt haben. In diesem Jahr ging der Award an gleich vier Personen aus NRW, darunter drei aus dem Ruhrgebiet: Zwei Bochumer schauten nicht weg, als ein hilfloser Mann von mehreren Personen zusammengeschlagen wurde. Und: Ein Paketbote aus Mülheim überwältigte im vergangenen Jahr einen Messerstecher.

wa.de zeigt, wie die Gewinner des XY-Preises ihre Zivilcourage unter Beweis gestellt haben.