Polizei bittet um Mithilfe: Junge (8) aus Fulda spurlos verschwunden - Er trägt keine Jacke

Wo ist der achtjährige Melvin Luca aus Fulda? Die Polizei Osthessen sucht seit Mittwochabend nach dem Jungen. Er ist ohne Jacke unterwegs.

Melvin Luca aus Fulda (Hessen) wird seit Mittwochabend (2. Dezember) vermisst.

Der acht Jahre alte Junge trägt keine Jacke.

Die Polizei bittet um Mithilfe.

München/Fulda - Es ist der Albtraum jeder Eltern, wenn das eigene Kind plötzlich vermisst wird. Nachdem am Dienstag (1. Dezember) verzweifelt nach der zwei Jahre alten Timnit aus Fulda gesucht wurde, ist die Sorge erneut groß. Die Polizei Osthessen sucht nach dem acht Jahre alten Melvin Luca, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Fulda: Achtjähriger Junge spurlos verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Seit 18.50 Uhr am Mittwochabend (2. Dezember) wird Melvin Luca vermisst, wie die Polizei Osthessen mitteilte. Nach einem Gespräch mit seiner Mutter sei der Achtjährige aus einer ambulanten Jugendhilfe in Fulda abgehauen. Das will die Fuldaer Zeitung auf Nachfrage von der Polizei erfahren haben. Wie die Zeitung weiter berichtete, sei die Polizei auch am Donnerstagmorgen noch auf der Suche nach dem Jungen. Über Nacht seien keine neuen Erkenntnisse gewonnen worden.

Angaben der Polizei zufolge ist der achtjährige Junge 130 Zentimeter groß, hat kurze blonde Haare und eine schlanke bis zierliche Figur. Er trägt einen orangefarbenen Pullover mit Tigersymbol sowie eine graue Hose und beigefarbene Schuhe. Bei winterlichen Temperaturen trägt Melvin keine Jacke.

Hinweise über den Aufenthalt des vermissten Jungen können an das Polizeipräsidium Osthessen (Telefonnummer: 0661 /1050) sowie an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (mbr)