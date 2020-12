Polizei beendet Suche in Fulda: Alles abgesucht - Von Melvin (8) trotzdem keine Spur

Wo ist der achtjährige Melvin Luca Weiß? Das fragt sich aktuell die Polizei in Fulda. Der Junge wird seit Mittwoch gegen 18.40 Uhr vermisst und trägt wahrscheinlich keine Jacke. Die Beamten stellen die Suchmaßnahmen am frühen Nachmittag ein, ermitteln aber mit hoher Intensität weiter.

Fulda - Seit Mittwochabend, 2. Dezember, wird der achtjährige Melvin vermisst. Gegen 18.40 Uhr verließ der Junge bei einem Treffen mit seiner Mutter in den Räumlichkeiten einer Jugendhilfeeinrichtung in der Fuldaer Weserstraße den Raum in Richtung Toilette, schildert die Polizei und wird seither vermisst.

Die Polizei stellt nun die Suche nach dem Achtjährigen ein, führt die Ermittlungen aber mit hoher Intensität fort, erklärt Pressesprecher Dominik Möller.