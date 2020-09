Kurioser Unfall im Kreis Fulda: Lkw bleibt an Autobahn-Brücke hängen

Der Lkw blieb an der A-7-Brücke in Eichenzell hängen.

Ungeplante Endstation

Diese Fahrt wird ein 65-Jähriger aus dem Kreis Fulda wohl nicht so schnell vergessen. Als der Mann am Freitag mit einem Lkw in der Gemeinde Eichenzell unterwegs war, blieb er an einer Brücke hängen.