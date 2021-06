Fußball-EM startet: Hier gibt es Public Viewing in Stuttgart

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. Trotz Corona wird in Stuttgart vielerorts Public Viewing angeboten.

Stuttgart - Public Viewing ist in Zeiten der Corona-Pandemie für einige wohl noch schwer vorstellbar. In der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es jedoch vielerorts Möglichkeiten, die Spiele der Fußball-Europameisterschaft auf Großleinwand zu genießen. So zeigt beispielsweise das Mercedes-Benz Museum in einem Open-Air-Bereich alle Vorrundenspiele der Deutschen sowie die weiterführenden Spiele bis zum Finale. Auch der Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten ist bei der EM wieder am Start. Wie BW24* berichtet, wird in Stuttgart bei der EM 2021 vielerorts Public Viewing angeboten.

Stuttgart: Alle Fakten zur Landeshauptstadt von Baden-Württemberg (BW24* berichtete).