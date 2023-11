Fußgängerzone in NRW soll umgestaltet werden – doch darunter könnten historische Funde liegen

Von: Eva Burghardt

In einer Fußgängerzone in Wuppertal finden archäologische Untersuchen statt. (Symbol) © Oliver Berg/dpa

In Wuppertal soll eine Fußgängerzone neu gestaltet werden. Zuerst müssen Archäologen den Boden untersuchen – darunter könnten alte Bauten liegen.

Wuppertal – In Wuppertal-Barmen in NRW finden in diesen Tagen archäologische Untersuchungen statt. Dort soll die Fußgängerzone „Werth“ erneuert werden. Zuletzt mussten Bauarbeiten in Wuppertal für eine Weile ruhen, weil dabei die Überreste einer Burg gefunden wurden.

Wegen einer Änderung im Denkmalschutzgesetz müssen solche Funde seit dem Jahr 2022 besonders vorsichtig behandelt werden. Sie dürfen nicht beschädigt werden und sollen im Boden bleiben. Damit es in Barmen beim Umbau der Fußgängerzone nicht auch zu Verzögerungen kommt, sind dort nun Archäologen im Einsatz und untersuchen den Boden.

