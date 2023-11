Gebäude mit Strohlager bei Großbrand vernichtet. Feuerwehr verhindert das Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude

Am Tag nach dem großen Scheunenbrand in Rosenberg-Geiselrot im Ostalbkreis steht ein junger Landwirt vor den Trümmern. Der Vollbrand richtet Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro an. Mehr dazu lesen Sie hier:

Am Mittwochabend geht bei der Rettungsleitstelle gegen 22 Uhr der Notruf ein: Eine große Scheune, die als Lager für Stroh dient, steht im Rosenberger Ortsteil Geiselrot in Vollbrand. Vier Minuten später ist der Rosenberger Kommandant Hendrik Schimmele mit den ersten Männern da und zögert nicht, Verstärkung aus Ellwangen anzufordern. Mit 83 Personen versucht die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude zu verhindern. Mehr dazu lesen Sie bei der Schwäbischen Post. Dieser Artikel liegt hinter einer Bezahlschranke.

200.000 Euro Sachschaden nach Scheunenbrand in Rosenberg-Geiselrot © Feuerwehr Ellwangen