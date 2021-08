Gefährliche Mücke im Kreis Ludwigsburg: So wird sie bekämpft

Die gefährliche Tigermücke wurde bereits in mehreren Städten in Baden-Württemberg gesichtet. Im Kreis Ludwigsburg wird sie mit einem speziellen Mittel bekämpft.

Ludwigsburg - Bill Gates warnte bereits vor mehreren Jahren vor dem „tödlichsten Tier der Welt“. Inzwischen wurde die asiatische Tigermücke in mehreren Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg gesichtet. Das kleine unscheinbare Tier überträgt gefährliche Krankheiten wie das Dengue-Fieber, das im schlimmsten Fall tödlich enden kann.

BW24* enthüllt, wie das „tödlichste Tier der Welt“ im Kreis Ludwigsburg bekämpft wird.

Nach Stuttgart, Heilbronn und Ludwigsburg soll die asiatische Tigermücke vor wenigen Tagen auch am Bodensee gesichtet worden sein. Das zuständige Gesundheitsamt konnte eine Sichtung auf Nachfrage von BW24* jedoch nicht bestätigen. Der Bodenseekreis ist jedoch ein „Erwartungsgebiet“ für das Insekt.

