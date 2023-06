Stand-Up-Paddle im Sommerurlaub: Gibt es eine Promillegrenze?

Von: Michelle Brey

Das Stand-Up-Paddle ist besonders im Sommer häufig auf Gewässern zu sehen. Was viele nicht wissen: Auch auf dem langen Board gelten Vorschriften.

Bremen - Auf dem See, dem Fluss oder gar dem Meer: Das Stand-Up-Paddle (SUP) erfreut sich im Sommer großer Beliebtheit. Stehend auf einem langen Board über das Wasser zu gleiten, hat für viele Menschen einen großen Reiz. In Hamburg etwa schipperten 2020 beleuchtete Bretter nachts über die Kanäle. Und auch 2023 wird es wohl nahezu kein Gewässer geben, auf dem kein SUP zu sehen ist. Die Urlaubsaktivität ist verlockend, Gleichgewicht ist gefragt. Was viele jedoch nicht wissen: es gelten einige Vorschriften. Auf Alkohol sollte verzichtet werden.

SUP im Sommerurlaub: „Für diese Sportart gelten Verkehrsregeln“

Rund um Potsdam etwa will die Wasserschutzpolizei in der Wassersportsaison 2023 verstärkt den Fokus auf Stand-Up-Paddler legen. Das teilte die Polizei Ende Mai mit. Es werde zu einer immer beliebteren Freizeitbeschäftigung, doch „auch für diese Sportart gelten die Verkehrsregeln“, wie Heiko Schmidt, Leiter der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion West, dem Tagesspiegel sagte. Denn bei einem SUP handelt es sich gemäß der Binnenschifffahrtsstraßenordnung um ein Kleinfahrzeug.

Ein Segelboot und ein Stand-Up-Paddler treiben auf dem Starnberger See in Bayern. © Ursula Düren/dpa

Stand-Up-Paddle im Sommerurlaub: Diese Promillegrenzen sollten Sie kennen

Wie die Polizei Brandenburg informierte, darf jeder Mensch ein SUP fahren, „der geistig und körperlich geeignet ist“. Eine spezifische Altersgrenze gebe es nicht. Kinder und Jugendliche sollte jedoch durch eine Aufsichtsperson begleitet werden. Zu Verkehrsregeln zählt etwa, dass in Kanälen und Engstellen ein sogenanntes Rechtsfahrgebot gilt. Nachts sei zudem laut Binnenschifffahrtsstraßenordnung eine Beleuchtung erforderlich. Von SUP-Fahren zur Nachtzeit rät die Polizei allerdings ab.

Des Weiteren gibt es in Deutschland Promillegrenzen, die Stand-Up-Paddler kennen sollten. Diese Regeln gelten diesbezüglich laut Polizei Brandenburg:

Alkoholkonzentration von 0,5 Promille: Hier darf ein SUP nicht mehr gefahren werden.

Wert von 0,3 Promille: In Verbindung mit Ausfallerscheinungen wie etwa Fahrunsicherheiten kann ab dieser Konzentration bereits eine Straftat vorliegen.

Konsum von Betäubungsmittel jeglicher Art: Hier ist das Fahren eines Stand-Up-Paddle verboten.

Gefahren im Sommer auf dem SUP: Polizei gibt Tipps

Wie Schmidt von der Wasserschutzpolizei Potsdam riet, sollten stark frequentierte Gewässerbereiche besser umfahren werden. SUP-Fahrer sollten sich immer bewusst sein, dass sie von größeren Wasserfahrzeugen leicht übersehen werden könnten, führte er gegenüber dem Tagesspiegel aus. Allgemeine Tipps für SUP-Fahrer gab die Polizei Brandenburg. Dazu zählen beispielsweise:

Anfänger sollten zu Beginn nahe am Ufer bleiben. Starker Wind und/oder Strömung sollte gemieden werden. Es sollten zudem vorab Informationen über Strömung, Wassertemperatur, Verbote und Ähnliches eingeholt werden.

Das Handy sollte in einer wasserdichten Hülle verstaut werden.

Eine Rettungsweste sollte getragen werden.

Die Sicherheitsleine des SUP sollte am Knöchel befestigt werden.

Wie gefährlich das Fahren eines Stand-Up-Paddle sein kann, zeigte sich in Hamburg. Ein SUP-Fahrer schlitzte sich den Fuß auf, er blieb unter Wasser stecken und musste gerettet werden. (mbr)