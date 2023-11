Video zeigt Festnahme des Geiselnehmers von Hamburg

Von: Martina Lippl

Nach dramatischen Stunden endet eine Geiselnahme am Hamburger Flughafen ohne Verletzte – unblutig. Die Polizei nennt Einzelheiten der Festnahme.

Hamburg – Mehr als 18 Stunden dauerte ein Geiseldrama am Flughafen Hamburg. Dabei mussten Passagiere aus einer abflugbereiten Maschine evakuiert werden. Ein Großaufgebot von rund 920 Einsatzkräften war laut Polizei beteiligt. Nach einem Verhandlungsmarathon gab der Geiselnehmer auf. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von der Festnahme. Es ist das Ende eines Nervenkriegs, der am Samstagabend begann.

Geiseldrama am Airport Hamburg: Polizei verhandelt stundenlang mit Tatverdächtigen

Ein Mann durchbrach am Samstagabend (4. November) mit einem schwarzen Audi eine Schrankenanlage, raste mit seinem Wagen auf das Vorfeld und stoppte vor einem Passagierflugzeug im Bereich des Terminal 1. Nach Augenzeugenberichten fielen Schüsse. Er zündete zwei Brandsätze neben seinem Auto, die von der Feuerwehr schnell gelöscht wurden. Der Mann (35) – ein türkischer Staatsbürger – hatte seine vierjährige Tochter als Geisel im Auto.

Gegen 22 Uhr am Samstagabend konnte die Polizei laut Pressemitteilung Kontakt zu dem 35-Jährigen herstellen. Und trat in Verhandlung mit dem Geiselnehmer. Über Stunden gelang es den Beamten jedoch nicht, diesen von seinem Vorhaben am Flughafen Hamburg abzubringen. Der Mann wollte offenbar mit seiner Tochter in die Türkei ausreisen. Es habe immer Kontakt zum Vater gegeben, gab die Polizei an. Es wurde auf seinen Wunsch hin in türkischer Sprache verhandelt. Offenbar letztendlich dann doch noch mit Erfolg.

Geiselnahme am Hamburger Flughafen endet unblutig: Tatverdächtiger wird auf dem Rollfeld festgenommen und in Handschellen abgeführt, wie auf dem Foto zu sehen ist. © Jonas Walzberg/dpa

Nach 18 Stunden Verhandlungen: Video zeigt Ende von Geiseldrama am Flughafen Hamburg

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.25 Uhr endet das Geiseldrama auf dem Rollfeld. Nach langen Verhandlungen verließ der 35-Jährige mit seiner Tochter auf dem Arm das Auto. Dann wurde der Tatverdächtige von Spezialkräften verhaftet.

Auf Videos ist dieser Augenblick zu sehen: Der 35-Jährige übergibt sein Kind, das in eine hellgraue Decke gehüllt ist, einer Polizeibeamtin. Die Polizistin bringt das kleine Mädchen in Sicherheit. Die Vierjährige trägt offenbar keine Strümpfe oder Schuhe. Dann legt sich der Tatverdächtige mit dem Bauch auf den Boden. Spezialkräfte rücken an, umstellen ihn und es folgt die Festnahme.

In der Polizeipressemitteilung hieß es: „Letztendlich verließ der Tatverdächtige am frühen Sonntagnachmittag mit seiner Tochter auf dem Arm seinen Audi, übergab das Mädchen an die bereitstehenden Spezialeinsatzkräfte und wurde anschließend, um 14.25 Uhr, widerstandslos vorläufig festgenommen.“ Die von Sicherheitsbehörden befürchtete Gefahr von möglichen Sprengkörpern, die der Mann an sich tragen könnte, bestätigte sich nicht. Auf Fotos von Nachrichtenagenturen ist zu sehen, wie der Tatverdächtige mit den Händen auf dem Rücken vom Rollfeld des Flughafens abgeführt wird.

Es war ein glimpfliches Ende einer stundenlangen Geiselnahme. Das Mädchen blieb laut Polizeiangaben allem Anschein nach körperlich unversehrt. Die Mutter habe am Flughafen auf ihre Tochter gewartet.

Geiselnehmer von Hamburg – Tatverdächtiger laut Polizei in „psychischer Ausnahmesituation“

„Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der Tatverdächtige in Stade aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine psychische Ausnahmesituation“, so die Polizei. Zuvor soll es zu einem Streit zwischen der Mutter (39) in dem Ort in Niedersachsen gekommen sein. In dessen Verlauf habe der Tatverdächtige die Mutter zur Seite gestoßen und sei mit der Vierjährigen im Auto von Stade nach Hamburg geflüchtet.

Bereits im März 2022 soll der Tatverdächtige mit seiner Tochter unberechtigt in die Türkei gereist sein. Nach Angaben der Polizei war in Stade gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden.

Die Ermittlungen des LKA Hamburg dauerten an. Am Montag (6. November) wurden sie von der Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg übernommen. „Wegen der besonderen Bedeutung und Tragweite des Verfahrens“, begründete Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering auf Anfrage von IPPEN.MEDIA diesen Schritt. Es bestehe kein Terrorismusverdacht. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. (ml)