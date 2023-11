Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Mann hält eigene Tochter (4) im Auto fest

Von: Marvin Köhnken

Neben dem Flieger der Turkish Airlines steht auch am Sonntagmittag das Auto des Geiselnehmers auf dem Gelände des Flughafens Hamburg. © Sebastian Peters

Eine Geiselnahme am Flughafen Hamburg hält seit Samstagabend die Einsatzkräfte in Atem. Der Mann gilt als bewaffnet und hält seine eigene Tochter fest.

Hamburg – Ein 35 Jahre alter Geiselnehmer hat sich auf dem Rollfeld des Flughafens Hamburg in seinem Auto verschanzt. Seit Samstagabend steht der Mann mit seiner Tochter neben einem Flugzeug. Offenbar ist er mit einer Schusswaffe und Sprengkörpern bewaffnet.

Der Betrieb am Airport Hamburg ist seit 20:15 Uhr am Samstag, 4. November, eingestellt. Fluggäste dürfen sich dem Gelände nicht nähern, viele Starts und Landungen wurden gestrichen, einige Flieger umgeleitet. Hunderte Passagiere strandeten in Hamburg. Für die Einsatzkräfte von Polizei und Deutschem Roten Kreuz stehe die Unversehrtheit der jungen Geisel an oberster Stelle, berichtet 24hamburg.de.

Verhandlungen mit Geiselnehmer über viele Stunden am Flughafen Hamburg

Der Mann soll seine Tochter infolge eines Streits mit seiner Frau um das Sorgerecht für das Mädchen gewaltsam weggenommen haben. Dass der 35-Jährige mit der Polizei rede, bewerteten die Beamten am Sonntagmittag als positiv. Fortschritte haben die Verhandlungsexperten bis zu diesem Zeitpunkt am Flughafen Hamburg aber nicht gemacht.