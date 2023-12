Gericht hebt Verbot von spontanen Hamas-Kundgebungen in Hamburg auf

Von: Marvin Köhnken

Drucken Teilen

Teilnehmerinnen einer propalästinensischen Demonstration halten Fahnen und Schilder, während sie an einer Absperrung stehen. © Markus Scholz/dpa

Das Verbot von spontanen Kundgebungen zur Unterstützung der Hamas in Hamburg ist nicht mehr in Kraft. Die Polizei hat angekündigt, die Allgemeinverfügung nicht weiter anzuwenden.

Hamburg - Das Verwaltungsgericht in Hamburg hat das generelle Verbot von spontanen Protesten zur Unterstützung der Hamas oder ihrer Angriffe auf Israel aufgehoben. Das Gericht ist der Ansicht, dass die aktuelle Gefahreneinschätzung das umfassende Verbot nicht rechtfertigt, so ein Gerichtssprecher am Freitag. Die Versammlungsfreiheit hat verfassungsrechtliche Bedeutung und erfordert eine hohe Wahrscheinlichkeit der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. „Das ist derzeit nicht erkennbar“, sagte das Gericht laut dem Sprecher. Die Polizei als Versammlungsbehörde respektiert die Entscheidung und wird die Allgemeinverfügung ab sofort nicht mehr anwenden, sagte ein Polizeisprecher.

Seit dem 16. Oktober hat die Polizei wiederholt Allgemeinverfügungen erlassen. Diese untersagten alle nicht angemeldeten und nicht von der Versammlungsbehörde genehmigten Kundgebungen zur Unterstützung der palästinensischen Terrorgruppe. Zuletzt wurde die Verfügung am vergangenen Mittwoch bis zum kommenden Sonntag verlängert. „Im Kontext des Chanukka-Festes hätten wir gerne noch ein paar Tage länger auf die Allgemeinverfügung zurückgegriffen, um jüdisches Leben in Hamburg zu schützen“, sagte der Polizeisprecher. Das achttägige jüdische Fest begann am Donnerstag und dauert noch bis zum kommenden Freitag an.

Straftaten und Ordnungsstörungen werden von der Polizei Hamburg weiterhin konsequent verfolgt

Die Polizei hat angekündigt, dass Straftaten und Ordnungsstörungen weiterhin konsequent verfolgt werden. „Die Nutzung verbotener Symbole bleibt genauso ausdrücklich verboten wie die Zustimmung zu den Gräueltaten der Hamas oder jeglichen antisemitischen Äußerungen“, hieß es.

Von den Allgemeinverfügungen waren regulär angemeldete Open-Air-Versammlungen nicht betroffen. Die Anmeldungen wurden jeweils gründlich geprüft und bestätigt, sofern keine Verbotgründe vorlagen. (dpa)

Hinweis: Der Redakteur Marvin Köhnken hat diesen dpa-Artikel bearbeitet und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.