Kampfjets begleiteten Passagierflugzeug nach Hamburg: Bombendrohung im A330 aus dem Iran

Von: Sebastian Peters

Die Bundespolizei ist am und im Flugzeug aus Iran im Großeinsatz © Jonas Walzberg/dpa

In Hamburg ereignet sich derzeit ein Großeinsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Flughafen. Eine A330 mit 189 Passagieren und 16 Crewmitgliedern landete um 12:30 Uhr.

Update am Montag, 9. Oktober 2023, um 18:02 Uhr: Um 15:34 Uhr, so der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Hamburg, sei die Durchsuchung der Personen abgeschlossen worden. Allerdings müssen noch weitere Gepäckstücke kontrolliert werden. Erst nachdem sämtliches Gepäck kontrolliert wurde, dürfen alle Passagiere ihre Reise fortsetzen. Bei der Kontrolle am und im Flugzeug, sowie bei der Personenkontrolle, fanden die Bundespolizisten keine Auffälligkeiten.

Die Feuerwehr Hamburg rückte zur Sicherheit mit einem Großaufgebot an © Jonas Walzberg/dpa

Update am Montag, 9. Oktober 2023, um 17:37 Uhr: Wegen der Sperrung des Flughafens Hamburg nach einer Anschlagsdrohung sind mehrere Maschinen nach Hannover und Bremen umgeleitet worden. Fünf Flugzeuge seien stattdessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet, sagte eine Airport-Sprecherin in Hannover am Montag auf Anfrage der dpa. Das erste war bereits kurz nach der Sperrung des Hamburger Flughafens umgeleitet worden. Auch am Flughafen Bremen seien zwei Maschinen außerplanmäßig gelandet, sagte eine Sprecherin in Bremen.

Wegen Sperrung des Hamburger Flughafens – mehrere Flugzeuge mussten nach Hannover und Bremen ausweichen

Bei den fünf Flügen in Hannover handelte es sich den Angaben zufolge unter anderem um eine Maschine der portugiesischen Airline TAP aus Lissabon sowie zwei Ferienflieger aus Spanien und der Türkei. Während die Passagiere aus Lissabon ihre Flugreise in Hannover beenden mussten, hoben die beiden Ferienflieger samt Passagieren später wieder in Richtung Hamburg ab, nachdem der Flughafen dort freigegeben worden war. Nach Bremen wurden nach Angaben des dortigen Flughafens zwei Maschinen aus Ibiza und Palma de Mallorca umgeleitet.

Bombendrohung gegen A330 von Iran Air – Kampfjets der Deutschen Luftwaffe begleiteten Passagierflugzeug im Deutschen Luftraum

Update am Montag, 9. Oktober 2023, um 14:36 Uhr: Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft Iran Air wurde bereits im Luftraum streng bewacht. Wie die Deutsche Luftwaffe mitteilt, wurde eine Alarmrotte aktiviert, die das Passagierflugzeug bereits beim Eintreten in den deutschen Luftraum östlich von Berlin in Empfang genommen hat. Anschließend begleiteten die Kampfjets das Flugzeug bis nach Hamburg, wo es sicher landen konnte.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Privat/hfr

Update am Montag, 9. Oktober 2023, um 14:15 Uhr: Der Flughafen Hamburg hat um 14:14 Uhr über den Kurznachrichtendienst X (damals Twitter) bekannt gegeben, dass der Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Allerdings, so der Flughafen, kann es dennoch weiterhin zu Flugverzögerungen kommen. „Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick“, so der Hamburg Airport.

Flughafen Hamburg: Nach Großeinsatz wegen Bombendrohung – Flugbetrieb wieder freigegeben

Erstmeldung am Montag, 9. Oktober 2023, um 13:15 Uhr: Hamburg – Am Flughafen Hamburg findet derzeit ein Großeinsatz der Bundespolizei und der Feuerwehr Hamburg statt. Eine Passagiermaschine des Typs A330, besetzt mit 189 Passagieren und 16 Crewmitgliedern, landete gegen 12:30 Uhr auf der Landebahn in Hamburg.

Hamburg Airport: Großeinsatz nach Warnung vor iranischem Passagierflugzeug

Was wir über die Maschine wissen - Gestartet gegen 06:50 Uhr in Teheran, Iran - Gelandet gegen 12:30 Uhr in Hamburg, Deutschland - Bombendrohung soll per E-Mail bei der Bundespolizei eingegangen ein

Bereits am frühen Morgen erreichte die Bundespolizei eine Information darüber, dass sich möglicherweise eine Bombe am Bord des Flugzeuges befinden soll. Diese Warnung wurde von der Bundespolizei, so der Pressesprecher Marcus Henschel, sehr ernst genommen.

Nach der Landung wurde das Flugzeug zu der Sicherheitsposition weiter entfernt von den Terminals eskortiert. Anschließend mussten die Passagiere das Flugzeug umgehend verlassen.

Wie der Sprecher der Bundespolizei erklärte, müssen die Passagiere, sowie auch die Crewmitglieder, sich erneut einer Luftsicherheitskontrolle unterziehen. Der Flugverkehr am Hamburg Airport wurde vorsorglich eingestellt.