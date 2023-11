Mitschüler prügeln 14-Jährigen ins Krankenhaus – Junge muss notoperiert werden

Von: Patrick Mayer

Teilen

Wieder kommt es an einer deutschen Schule mutmaßlich zu einer schweren Straftat, diesmal in Baden-Württemberg. (Symbolfoto) © IMAGO/Sabine Gudath

Erneut kommt es an einer deutschen Schule zu Gewalt unter Jugendlichen. Ein Junge muss nach einer Schlägerei notoperiert werden. Es ist bereits der dritte Vorfall binnen drei Tagen.

Mutlangen – Zwei Jugendliche sollen nach Polizeiangaben einen 14-jährigen Mitschüler in Baden-Württemberg zusammengeschlagen haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Junge in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden musste. Der Vorfall soll sich am Freitagvormittag (10. November) in Mutlangen im Ostalbkreis, das rund 40 Kilometer westlich der Landeshauptstadt Stuttgart liegt zugetragen haben.

Schüler in Mutlangen zusammengeschlagen: Mutmaßliche Täter 14 und 16 Jahre alt

Nach den beiden Großeinsätzen der Polizei an einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese und der Waldbachschule in Offenburg ist dies der dritte Fall von Gewalt unter Schülern in dieser Woche. Der Jugendliche habe sich mit den beiden mutmaßlichen Schlägern im Alter von 14 und 16 Jahren in der Cafeteria der Schule gestritten, erklärte die Polizei. Das soll gegen 9.40 Uhr gewesen sein.

Im Laufe der Auseinandersetzung hätten die beiden den Jungen zu Boden gerungen und gemeinsam auf das liegende Opfer eingeschlagen. Zwei Lehrerinnen gingen dazwischen und verhinderten weitere Schläge, teilte die Polizei mit. Über die Art und Schwere der Verletzungen machten die Behörden keine Angaben. Auch nicht dazu, was der Auslöser für den Streit war.

Der Junge musste jedoch in ein Krankenhaus gebracht werden und bekam dort eine Not-Operation. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen übernommen.

Gewalt an deutschen Schulen: Tödliche Schüsse in Offenburg, Handgreiflichkeiten in Berlin

In den vergangenen Monaten gab es an deutschen Schulen immer wieder Gewalttaten – auch in der Hauptstadt. So gerieten Mitte Oktober nach dem Überfall der radikal-islamistischen Hamas auf Israel zwei Schüler und ein Lehrer in einer Berliner Schule aneinander. Wie mehrere Medien berichteten, soll ein Schüler auf dem Schulhof in Neukölln eine Palästina-Flagge gezeigt haben. Als die Lehrkraft ihm das untersagen wollte, kam es demnach zu den Handgreiflichkeiten.

Und erst am Donnerstag (9. November) kam es zu Schüssen an einer Schule im badischen Offenburg. Ein Schüler kam dabei zu Tode. Der 15-Jährige ist ersten Erkenntnissen zufolge mit zwei Schüssen getötet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Als mutmaßlich tatverdächtig gilt ein 15-Jähriger. (pm/dpa)