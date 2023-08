Wetterwende in NRW erwartet – Gewitter mit Starkregen ab Donnerstag

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für NRW mit neuen Gewittern am Donnerstag (Symbolbild). © Mickael Chavet/ZUMA Wire/Imago

Nach schönen Tagen mit viel Sonne und bis zu 30 Grad soll es in NRW am Donnerstag wieder ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst kündigt neue Gewitter an.

Köln – Grill- und Freibadwetter herrscht seit einigen Tagen in NRW. Und bis einschließlich Mittwoch soll es bei viel Sonnenschein und bis zu 30 Grad auch weiterhin trocken und freundlich bleiben. Das ändert sich aber voraussichtlich am Donnerstag. Dann rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit neuen, teils kräftigen Gewittern ab dem Nachmittag. Auch Starkregen soll dann möglich sein.

24RHEIN berichtet aktuell über die Wettervorhersage in NRW in dieser Woche.