Gewitter, Regen und Sturmböen: Das Wetter zum Wochenstart in NRW

Von: Sofia Popovidi

Teilen

Der DWD warnt am Montag (13. November) vor Sturmböen und Gewitter. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago

In Nordrhein-Westfalen warnt der Deutsche Wetterdienst am Montag vor Gewitter und Sturmböen bis zu 75 km/h. Auch die restliche Woche bleibt nass.

Köln – Nach dem der Start in die Karnevalssession in NRW unter strahlendem Sonnenschein begonnen hat, kommt nun in der neuen Woche eine Wetterwende. Der Deutsche Wetterdienst hat für den kommenden Montag (13. November) eine amtliche Warnung vor Sturmböen in NRW herausgegeben. Es werden Sturmböen erwartet, am Nachmittag sind zudem Gewitter möglich.

24RHEIN zeigt, wie das Wetter in NRW zum Wochenstart ausfällt.