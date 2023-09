Gewitter über NRW ab Donnerstag – lokal auch Starkregen möglich

In NRW soll es am Donnerstag Gewitter, teilweise mit Starkregen geben (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

In NRW braucht man am Donnerstag vielerorts einen Regenschirm. Ab dem Vormittag zieht eine Regenfront durchs Land. Später drohen auch kräftige Gewitter.

Köln – Nach einem größtenteils sonnigen und spätsommerlich warmen Mittwoch in NRW werden am Donnerstag im bevölkerungsreichsten Bundesland neue Gewitter erwartet. Im Laufe des Vormittags soll von Westen eine Regenfront nach NRW ziehen. Besonders ab den Mittagsstunden drohen dann laut aktueller Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch einzelne starke Gewitter. Lokal kann es sogar Starkregen mit Wassermengen zwischen 15 und 25 l/qm in einer Stunde geben.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter und die aufziehenden Gewitter über NRW.