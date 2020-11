„Giftige Wetterlage“ in Teilen von Deutschland: Manche Gebiete besonders stark betroffen

In Teilen Deutschlands hält sich seit Anfang der Wochen vielerorts ein besonders dichter Nebel. Die Luft wird zudem durch eine „giftige Wetterlage“ belastet.

Stuttgart - Die Front von Anfang der Woche ist verantwortlich dafür, dass die Luftfeuchtigkeit in der Mitte und im Süden Deutschlands hoch ist und sich gebietsweise ein dichter Nebel festgesetzt hat. Das aktuelle Hochdruckgebiet begünstigt zudem, dass die Schadstoffbelastung in der Luft vielerorts steigt und in manchen Regionen sogar Höchstwerte erreicht.

Wie BW24 berichtet, sind manche Gebiete in Deutschland von der „giftigen Wetterlage" besonders stark betroffen.

Vor allem in Ballungsräumen wie im Rhein-Main-Gebiet, München und Stuttgart steigt die Feinstaubbelastung.