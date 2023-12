Ofarim mit neuer Frisur nach Lügen-Geständnis – doch Rätsel um 10.000-Euro-Strafzahlung

Gil Ofarim hat sich durch sein Geständnis im Antisemitismus-Prozess die Chance eines Neuanfangs bewahrt. Hat er seine Wandlung bereits eingeleitet?

München - Vor zwei Wochen gestand der jüdische Musiker Gil Ofarim plötzlich, dass die von ihm gegen einen Hotelmanager erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe erfunden waren. Der Vorsitzende Richter fand daraufhin deutliche Worte, stellte aber auch fest, dass die Entschuldigung dem 41-Jährigen „jetzt einen befreiten Neustart“ ermögliche. Diesen scheint Ofarim bereits eingeleitet zu haben.

Ofarim-Neuanfang nach Lügen-Beichte? Sänger hat jetzt die Haare ab

Der Sänger nahm sich die Worte des Richter offenbar zu Herzen, der ihm auch auf den Weg gab, dass er durch sein Geständnis, das Ofarim und seinen Anwälten heftige Kritik einbrachte, seinen guten Ruf wiedererlangen könne. Denn er ist in einem ganz neuen, und für Fans völlig ungewohnten, Look gesichtet worden. Normalerweise kennt man den 41-Jährigen mit mindestens schulterlangem Haar, doch sein Markenzeichen ist verschwunden.

Der Sänger trägt jetzt einen Kurzhaarschnitt. Ein Bild-Reporter lichtete ihn mit seiner neuen Frisur in München ab. Psychologen werten dies als eingeleitete Wandlung. „Das Abschneiden seiner Haare und die damit erfolgte Typ-Veränderung ist ein äußeres Zeichen, dass Gil Ofarim seinen Charakter verändern möchte“, mutmaßt Christine Baumanns bei Bild. Jeder soll nun sehen, dass „in diesem Mann eine Wandlung vorgeht.“

Nach seiner Beichte, die Antisemitismus-Vorwürfe seien erfunden gewesen, löschte Ofarim auch seinen Instagram-Account.

Ofarim hat 10.000-Euro-Geldauflage bislang nicht gezahlt

Dabei steht ihm für einen Neuanfang eine entscheidende Sache noch im Weg. Ofarim hat die ihm auferlegte Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro zugunsten der Jüdischen Gemeinde zu Leipzig und dem Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz noch nicht bezahlt. „Ein Zahlungsnachweis liegt bisher nicht vor“, bestätigte ein Pressesprecher des Landgerichts Sachsen am Dienstag (12. Dezember) auf Anfrage von IPPEN.MEDIA.

Solange nicht gezahlt ist, ist das Verfahren auch nicht endgültig eingestellt. Ofarim hat sechs Monate, die Auflage zu erfüllen. Er hat also noch Zeit. Zahle er das nicht innerhalb der Frist, „ist das Verfahren anschließend wieder aufzunehmen und das Strafverfahren müsste nochmals von Beginn an durchgeführt werden“, sagte ein Gerichtssprecher Focus Online. Das Portal berichtete zuerst über die fehlende Zahlung. Wie es mit der Karriere des Sängers weitergeht, steht davon völlig unberührt in den Sternen. TV-Sender sehen derzeit von einer Zusammenarbeit mit Ofarim ab. (mt)