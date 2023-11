Ofarim-Prozess wird fortgesetzt: Sängerin Biedermann und Hoteldirektor sollen aussagen

Von: Kai Hartwig

Der nächste Verhandlungstag im Prozess gegen Musiker Gil Ofarim steht an. Prominente Zeugen sind geladen. Können sie den Angeklagten entlasten?

Leipzig – Der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung wird am Dienstag (28. November) fortgesetzt. Am Landgericht in Leipzig sollen weitere Zeugen gehört werden, darunter auch Prominente aus der Musikbranche: Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann wird als Zeugin vor dem Landgericht Leipzig erwartet, genauso wie ihr Musikerkollege Gregor Meyle. Am Nachmittag sollen die Aussagen des Hoteldirektors sowie einer Ermittlerin der Polizei folgen.

Prozess gegen Musiker Gil Ofarim: Antisemitismus-Vorwürfe um Davidstern-Kette

Laut einem Gerichtssprecher waren Biedermann und Meyle zwar nicht während des verhandelten Vorfalls in dem Leipziger Hotel. Sie sollen aber wenig später Kontakt mit Ofarim gehabt haben. Biedermann und Meyle hatten die TV-Show moderiert, zu deren Aufzeichnung Ofarim am 4. Oktober 2021 in Leipzig war. Im Anschluss hatte sich der angebliche antisemitische Vorfall im Hotel ereignet.

Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video auf Instagram Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Die Erkenntnisse des Forensikers Dirk Labudde gaben ebenfalls Anlass für Zweifel. Der Experte soll erneut angehört werden.

Umfangreiche Ermittlungen folgten, dann eine Anklage gegen Ofarim. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde mittlerweile eingestellt. Das Landgericht Leipzig hat noch weitere Termine bis zum 7. Dezember angesetzt. Für Ofarim, der weiterhin seine Unschuld beteuert, gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldvermutung. (kh mit dpa)