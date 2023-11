Am 11.11. in Köln auf der Zülpicher Straße Karneval feiern – welche Regeln gelten

Auch 2023, hier ein Bild aus 2022, dürfte es auf der Zülpicher Straße in Köln am 11.11. wieder besonders voll werden © Ying Tang/Imago

Am 11.11. wird in Köln wieder der Auftakt in den Karneval gefeiert. Unter anderem auch auf der Zülpicher Straße. Was es dort zu beachten gilt.

Köln – Die Zülpicher Straße ist eigentlich eine beliebte Ausgehmeile für Kölnerinnen und Kölner – in der Karnevalszeit und besonders zum Sessionsstart des Kölner Karneval am 11.11. ist sie jedoch auch ein Stück weit berüchtigt. Denn hier sammeln sich zehntausende, zumeist junge Menschen, die feiern wollen – was in der Vergangenheit nicht selten für Chaos sorgte. Weshalb Jahr für Jahr strenge Regelungen und Zutrittsbeschränkungen notwendig sind.

24RHEIN erklärt, was es am 11.11. auf der Zülpicher Straße in Köln zu beachten gilt.