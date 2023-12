„Glätte-Chaos“ rollt auf NRW zu – danach wird das Wetter milder

Von: Mick Oberbusch

Drucken Teilen

Bevor es am Wochenende milder in NRW wird, kommt am Freitag (8. Dezember) noch einmal Glätte ins Spiel (Symbolbild). © Ralph Peters/Imago

Für NRW ist am Freitag (8. Dezember) laut Experten noch einmal Glätte angesagt – bevor es zum Wochenende hin freundlicher wird.

Köln – Am Wochenende wird es mit Temperaturen bis zu 15 Grad wieder deutlich milder in NRW – am Freitag (8. Dezember) kommt laut Einschätzungen einiger Meteorologen allerdings noch einmal „Glätte-Chaos“ und Eisregen auf Nordrhein-Westfalen zu. Dann heißt es, auf den Straßen wieder vorsichtig zu sein – zumindest einen Tag lang. Am Wochenende dürften dann wieder entspannte Spaziergänge unter freiem Himmel möglich sein.

24RHEIN erklärt, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen wird – und wann das „Glätte-Chaos“ zuschlägt.