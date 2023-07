Abifeier-Drama: 17-Jährige stürzt metertief und stirbt – Obduktion soll neue Hinweise liefern

Von: Maximilian Kettenbach, Kai Hartwig

Was als rauschendes Fest beginnt, endet mit dem Tod eines 17 Jahre alten Mädchens. Neue Details zum Unfall – Der News-Ticker.

Update vom 04. Juli, 13.25 Uhr: Im Falle der verstorbenen 17-Jährigen während einer Abifeier in einem Berliner Hotel haben die Ermittler keine neuen Erkenntnisse, wie es zum Tod des Mädchens kommen konnte. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, teilte eine Sprecherin der Polizei Berlin auf Anfrage von Ippen.Media mit.

Neue Hinweise erhoffen sich die Beamten von einer Obduktion. Darüber werde die Staatsanwaltschaft in Kürze entscheiden, erklärte die Sprecherin weiter. Hinweise auf Fremdverschulden lägen weiterhin nicht vor.

Abifeier-Drama in Berlin: Mülltonne rettet Teenager wohl das Leben

Update vom 04. Juli, 11.40 Uhr: Nach dem Tod eines 17-jährigen Mädchens, das bei einem Sturz von einem Hoteldach ums Leben kam, steht jetzt offenbar fest, warum ihr Begleiter überlebte. Als das Plastikdach die beiden Teenager nicht mehr halten konnte und beide stürzten, wurde sein acht Meter tiefer Sturz offenbar von einer Mülltonne abgefedert, berichtet die Bild-Zeitung. Diese Mülltonne hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, denn er trug von dem Sturz nur eine Verletzung am Bein davon. Die junge Frau hingegen fiel auf den Boten und verstarb nach vergeblichen Wiederbelebungsmaßnahmen im Krankenhaus.

Bei einem nächtlichen Ausflug auf das Hoteldach des Estrel-Hotels in Berlin-Neukölln, kommt es zum tödlichen Unfall einer 17-Jährigen. © Jürgen Ritter/ Imago

Abifeier-Drama: 17-Jährige stürzt metertief und stirbt – Polizei ermittelt wegen unnatürlichem Todesfall

Update vom 4. Juli, 7.10 Uhr: Zu dem tragischen Unfall einer 17-Jährigen ermittelt derzeit die Polizei im Estrel-Hotel wegen unnatürlichem Todesfall. Wie es genau zu dem Sturz kam, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag (3. Juli). Auf das Flachdach seien die Abiturienten vom Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Berlin-Pankow nach ersten Erkenntnissen über eine Leiter gekommen. Laut Spiegel-Informationen war der Aufgang zum Dach für Gäste aber eigentlich nicht zugänglich. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach vorerst nicht. Mit Rücksicht auf die Familie des toten Mädchens sollte es aber keine weiteren Informationen zu den beteiligten Personen und zu konkreten Details des Ablaufs geben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Fünf Personen wurden in der Nacht zum Montag wegen des ausgelösten Schocks behandelt, auch Mutter und Schwester der Verstorbenen sollen darunter gewesen sein. „Wir unternehmen gerade alles, um den Betroffenen die bestmögliche Hilfe zu geben“, sagt Schulleiter Ralph Treptow gegenüber dem Tagesspiegel.

Update vom 3. Juli 2023, 15.05 Uhr: Die Trauer ist grenzenlos. Der Tod der 17-jährigen Abiturientin in der Nacht zum Montag hat die Abiturfeier des Rosa-Luxemburg-Gymnasium überschattet. Keine Antwort. Schmerz, der tief geht und nicht weichen wird“, heißt es auf der Homepage der Schule. Die Verunglückte war mit einem Mitschüler (17) auf das Dach des eines Nebengebäude des großen Hotels Estrel an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln geklettert. „Dort haben sie sich auf eine Plastiküberdachung gesetzt. Die Luke ist unter dem Gewicht der beiden eingebrochen“, erklärte Sprecher Jürgen-M. Edelmann am Montag.

Der zweite Jugendliche hatte dabei Glück und fiel vermutlich auf einige Mülltonnen, die seinen Sturz bremsten. Leicht verletzt soll er mit herbeieilenden Helfern einem Bericht der Bild zufolge bei der Wiederbelebung der 17-Jährigen geholfen haben. Kurz darauf traf die Feuerwehr mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten am Unfallort ein. Eine Notärztin setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Sanitäter fuhren beide Jugendlichen in Krankenhäuser. Das Mädchen starb an seinen Verletzungen.

Fünf weitere Menschen, Jugendliche und Erwachsene, standen so unter Schock, dass sie betreut werden mussten. Um sie habe sich schließlich die Notfallseelsorge gekümmert.

Update vom 3. Juli 2023, 11.55 Uhr: Auch die Schule reagiert. Nach dem tödlichen Unfall bei einer Berliner Abiturfeier in der Nacht zum Montag herrscht am Rosa-Luxemburg-Gymnasium „unendliche Trauer“. Die Schule schrieb am Montag auf ihrer Internetseite: „Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium trauert um eine Absolventin. Tage der Freude endeten jäh. (...) Keine Antwort. Schmerz, der tief geht und nicht weichen wird“, hieß es. „Wir sind in Gedanken bei der Familie der jungen Frau und bei allen Absolventinnen und Absolventen.“

Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium trauert. Im Hotel Estrel in Berlin spielte sich in der Nacht zum Montag ein tödliches Drama ab. Eine 17-Jährige starb während einer Abifeier. © Fabian Sommer/dpa/Screenshot Rosa-Luxemburg-Gymnasium

Abifeier-Drama: Estrel-Hotel mit Details zum Hergang

Update vom 3. Juli 2023, 11.40 Uhr: Die Trauer um die 17-jährige Abiturientin ist riesig, die Anteilnahme ebenfalls. Nun hat sich das Estrel-Hotel Berlin zum Hergang des Unglücks gemeldet. Demnach waren zwei Absolventen des Abiturjahrgangs auf das Dach eines Nachbargebäudes der Veranstaltungshallen geklettert. „Dort haben sie sich auf eine Plastiküberdachung gesetzt. Die Luke ist unter dem Gewicht der beiden eingebrochen“, berichtete Sprecher Jürgen-M. Edelmann am Montag. Nach dem Sturz beider Abiturienten in die Tiefe hätten Mitarbeiter des Hotels sofort Erste Hilfe geleistet. Feuerwehr und Rettungskräfte seien nach wenigen Minuten vor Ort gewesen. Die 17-Jährige starb in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Auch Ute Jacobs, geschäftsführende Direktorin des Hotels, drückte ihr Bedauern aus. „Wir sind sehr bestürzt über den Vorfall. Ein Abi-Ball dient der Freude und ist ein besonderes Fest zum Abschluss der Schulzeit. Dass solch ein Ereignis durch diesen tragischen Vorfall überschattet wird, macht Mitarbeiter und Geschäftsführung des Estrel Berlin sehr traurig. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Mitschülern und Lehrenden.“

17-Jährige stürzt auf Abifeier durch Glaskuppel und stirbt: Berliner Polizei mit ersten Erkenntnissen

Erstmeldung vom 3. Juli 2023, 7.30 Uhr: München/Berlin – In Deutschland machen dieser Tage zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss. Mit dem Abitur erlangen einige von ihnen die Hochschulreife und wollen das auch gebührend feiern. In Berlin endete eine Abifeier in der Nacht zum Montag (3. Juli) mit einem tödlichen Drama.

Tödliches Drama auf Abifeier in Berlin – 17-Jährige stirbt nach Sturz durch Glaskuppel

Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, ist eine 17-Jährige bei einer Abiturfeier in einem Nebengebäude des großen Hotels Estrel an der Sonnenallee im Bezirk Neukölln gestorben. Das Mädchen sei demnach durch eine Plexiglaskuppel gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Zwar hätten Rettungskräfte die 17-Jährige noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie aber laut Polizeiangaben ihren schweren Verletzungen.

Im Hotel Estrel in Berlin spielte sich in der Nacht zum Montag ein tödliches Drama ab. Eine 17-Jährige stirbt während einer Abifeier. © Fabian Sommer/dpa

Wie genau es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Neben der verstorbenen 17-Jährigen befand sich der Berliner Polizei zufolge auch ein 16-Jähriger mit auf der Glaskuppel. Er zog sich ebenfalls Verletzungen zu, sein Sturz wurde aber offenbar noch abgebremst, als er vermutlich auf einige Behälter – oder Mülltonnen – in einem Nebenraum des Partysaals fiel. Das zeigten erste Ermittlungen. Sie stürzten gleichzeitig durch die Kuppel. Sofort seien viele Helfer dazu geeilt und hätten geholfen, darunter auch Erwachsene von der Schule und Hotelmitarbeiter.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) zeigte sich sehr betroffen. „Ich bin tief bestürzt über diesen Unglücksfall. Meine Anteilnahme gilt der Familie, den Angehörigen und der Schulgemeinschaft. Die genauen Umstände müssen nun aufgeklärt werden“, sagte die Senatorin am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

16-Jähriger ebenfalls bei Sturz verletzt – Mädchen (17) erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Das Mädchen und der Junge waren bei der Abifeier nach Polizeierkenntnissen auf das Dachfenster eines Hotels geklettert. Die Glaskuppel des Dachs hielt der Belastung offenbar nicht stand, die beiden Teenager brachen durch sie hindurch und stürzten etwa acht Meter in die Tiefe. Laut Bild.de konnte sich der Junge trotz des Sturzes schnell „aufrappeln“. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde die 17-Jährige vor den Augen zahlreicher Gäste zunächst wiederbelebt, ehe Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Dort musste der Tod des Mädchens festgestellt werden.

Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Berlin-Pankow. Eine 17-Jährige ist in der Nacht bei einer Abifeier in den Räumlichkeiten eines Hotels im Bezirk Neukölln durch eine Kunstoffglaskuppel gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Die Abiturienten besuchte das Rosa-Luxemburg-Gymnasium. © Christoph Soeder/dpa

Dem Portal zufolge hatten sich insgesamt rund 500 Personen auf der Abifeier aufgehalten. Nach dem Unglück mussten Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr mehrere Menschen, die unter Schock standen, am Ort des Geschehens psychologisch betreuen. Seelsorger waren ebenso vor Ort. Unter ihnen sollen sich auch Angehörige des verunglückten Mädchens befunden haben.

Abiturfeier endet tödlich – Berliner Polizei ermittelt

Der tödliche Unfall ereignete sich im Hotel Estrel in der Sonnenallee Berlin-Neukölln. Es wird häufig auch für Tagungen und Kongresse gebucht, doch auch Abschlussfeiern finden hier regelmäßig statt.

Am Montagmorgen erinnerte laut dpa nur noch ein Aufsteller mit einem Emblem des Rosa-Luxemburg-Gymnasium und dem Hinweis „Abi RLG 2023“ und Pfeilen zum Ort der Party an das Geschehen. Ansonsten war alles ruhig. Die Veranstaltungsräume und das Dach, auf dem es um Unfall kam, waren nicht aus der Nähe zu sehen. Die Polizei ermittelt wie üblich in solchen Fällen wegen eines unnatürlichen Todesfalls.