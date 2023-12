Glatte Straßen und Schnee: Ab wann gibt es Schneefrei in NRW?

Von: Jonah Reule

Drucken Teilen

In NRW müssen Kinder bei manchen Wetterbedingungen im Winter nicht mehr zur Schule (Symbolbild). © Expa/Johann Groder/dpa

Vielerorts sorgen Schnee und Frost für Winterwetter. In NRW sorgen glatte Straßen für Gefahr. Doch ab wann müssen Kinder in NRW nicht mehr zur Schule?

Mehr zum Thema Schnee in NRW: Ab wann fällt die Schule aus?

Köln – Der Winter hat Deutschland voll im Griff. Während zuletzt heftige Schneefälle viele Teile Bayerns lahmgelegt hatten, gab es auch in Köln am 1. Advent den ersten Schnee. Darüber hinaus soll es auch in den kommenden Tagen in NRW laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) immer wieder schneien. Eine Folge des Winterwetters sind glatte Gehwege, die auch schnell zur Gefahr für Kinder werden können. Doch bei welchen Wetterbedingungen müssen Kinder in NRW nicht zur Schule? Und wer entscheidet das?

24RHEIN erklärt, wann es in NRW Schneefrei gibt und wer die Entscheidungen für Schülerinnen und Schüler trifft.