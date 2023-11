Glühwein auf Dortmunder Weihnachtsmarkt teurer – für Ärger sorgt aber die Baumspitze

Von: Marvin K. Hoffmann

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund zieht wieder viele Besucher an. Das Highlight der Weihnachtsstadt, der große Weihnachtsbaum, sorgt in diesem Jahr aber für Ärger.

Dortmund – In der Vorweihnachtszeit wird es wieder viele Menschen aus ganz NRW und sogar den Niederlanden zum Dortmunder Weihnachtsmarkt ziehen. Die Öffnungszeiten der Weihnachtsstadt haben sich dabei nicht wirklich verändert, dafür ist aber der Glühwein in Dortmund teurer geworden – eine andere Sache sorgt aber noch für mehr Ärger.

In diesem Jahr thront kein Engel auf dem größten Weihnachtsbaum der Welt in Dortmund. Die Spitze sieht komplett anders aus und sorgt für zahlreiche Kontroverse, wie wa.de berichtet.