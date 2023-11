Schule statt Knast: Deutschlands jüngstem Schleuser bleibt Gefängnis erspart

Von: Julia Volkenand

Teilen

Deutschlands wohl jüngster Schleuser muss seine vom Gericht verordnete Strafe nicht absitzen. Ganz unbescholten kommt er aber nicht davon.

Görlitz – Die Bundespolizei dürfte bei einer Fahrzeugkontrolle auf der S127 am 18. September nicht schlecht gestaunt haben, als sie das Alter ihres Hauptverdächtigen feststellte. Gerade einmal 15 Jahre jung war der Fahrer des Transporters, den die Beamten herausgewunken hatten. Mit sage und schreibe 27 Personen im Fahrzeug war er unterwegs beim Versuch, sie von Polen nach Deutschland zu schleusen. Ein anderer Fall eines Schleusers auf einer bayerischen Autobahn endete kürzlich tragisch.

Deutschlands jüngster Schleuser (15) muss nicht in die JVA

Vom Amtsgericht Görlitz in Sachsen wurde der aus Syrien stammende Jugendliche zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt – eine Strafe, die er nun wohl nicht absitzen muss. Denn: Seine Strafe ist durch die sechs Wochen Untersuchungshaft bereits vergolten. Wie bild.de berichtet, ist die Auflage des Jugendgerichts, dass er die Schule ohne Fehlzeiten besucht und in ständigem Kontakt zu seinem Betreuer bleibt. Er solle nun in einem Heim für betreutes Wohnen untergebracht werden und wird nicht nach Aleppo zurückkehren.

Design ohne Titel (5).jpg © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Weiter heißt es in dem Bericht, dass der Junge vom selben Schleuser angeheuert wurde, der ihn einst nach Deutschland gebracht hatte. Kurz nach seiner Festnahme teilte der Jugendliche den Bundespolizisten mit, dass er gar keinen Führerschein habe und erst vor wenigen Tagen das erste Mal Autofahren gelernt habe, heißt es in einem Pressebericht der Bundespolizei.

Mit 27 Geschleusten an Bord: 15-Jähriger wird in Sachsen verhaftet

Er habe den Transporter etwa 200 Kilometer vor der deutschen Grenze übernommen, da seien die Geschleusten bereits im Fahrzeug gewesen. Aufgefallen war er den Beamten beim Überqueren der Brücke zwischen dem polnischen Przewoz (Priebus) und Podrosche (Gemeinde Krauschwitz). Kurz zuvor hatte an selber Stelle ein Audi die Brücke passiert, das habe die Beamten aufmerksam gemacht. Auch die Fahrer des Audis, zwei in Brandenburg lebende Syrer (25, 27), wurden gestoppt und festgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach lebte der Syrer seit knapp zwei Jahren in einer thüringischen Kinder- und Jugendeinrichtung. Weil er sich aber unerlaubt von ihr entfernt hatte, wurde bereits vor seiner Festnahme nach ihm gefahndet.

Ebenfalls überraschend jung war ein Junge aus Bayern, der mit gerade mal 13 Jahren einen Schleuser überführte.