Leiche in Wohnung entdeckt - sie lag dort wohl schon längere Zeit

Leichenfund an der Elbinger Straße 44 in Göttingen: Nachbarn hatten Verwesungsgeruch wahrgenommen.

Schockierender Fund in Göttingen

von Thomas Kopietz schließen

In Göttingen ist eine männliche Leiche in einer Wohnung gefunden worden - der Tote muss schon längere Zeit dort gelegen haben. Was ist geschehen?