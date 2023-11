Goldene Lola: Deutsche Kurzfilmpreise in Hamburg verliehen

Von: Adriano D'Adamo

Der Deutsche Kurzfilmpreis wurde verliehen (Symbolbild). © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Kurzfilmpreis hat seine Gewinner: Marie Zrenner, Thi Dang An Tran und Thuy-Han Nguyen-Chi sind unter den Ausgezeichneten.

Hamburg – Fünf Filmemacher und Teams wurden in Hamburg mit dem Deutschen Kurzfilmpreis geehrt. Die Regisseurin Marie Zrenner durfte am Donnerstag, dem 23. November, die Goldene Lola für den besten Spielfilm, der nicht länger als 30 Minuten dauert, für ihren Film „Alex in den Feldern“ entgegennehmen. Dies teilte ein Sprecher der Kurzfilm-Agentur Hamburg am Freitag mit.

Bester Animationsfilm ist „Xanh“: 260.000 Euro an Preisgeldern verliehen

In der Kategorie „Bester Animationsfilm“ wurde „Xanh“ von Thi Dang An Tran prämiert. Der beste Experimentalfilm stammt von Thuy-Han Nguyen-Chi und trägt den Titel „Into the Violet Belly“. Kilian Armando Friedrich und Tizian Stromp Zagari erhielten die Auszeichnung für den besten mittellangen Film für „Atomnomaden“. Diese Siegerfilme setzten sich gegen fast 220 Konkurrenten durch. Im Rahmen der Preisverleihung in der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel wurden außerdem Preisgelder in Höhe von 260.000 Euro verteilt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte in einer Videobotschaft das Kurzfilmschaffen und die Kurzfilme als „einmalig und wichtig für die deutsche Filmkunst“. Sie betonte, dass Kurzfilme den Blickwinkel verändern und Verständnis sowie Neugier aufeinander fördern. Sie hob insbesondere das Gespür der Preisträger für „Geschichten in und um Themen wie Flucht, Rassismus, Liebe oder Identitätsfindung“ hervor. dpa

