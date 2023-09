Goldener Herbst kommt nach NRW – Temperaturen bis 30 Grad denkbar

Geht es nach diversen Wetterexperten, steht NRW ein goldener Herbst bevor (Symbolbild). © Rene Traut/Imago

In NRW steht noch einmal ein kleines Sommer-Comeback bevor: Meteorologen sprechen von einer regelrechten Wärmewelle.

Köln – Über zu wenig Sonne konnten sich Menschen in NRW in den vergangenen Tagen und Wochen nur selten beklagen. Aktuelle Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lassen vermuten, dass es damit auch zum Start in den Herbst warm und trocken bleibt. Sogar Temperaturen von bis zu 30 Grad könnten im Oktober in Teilen von NRW möglich sein, wie ein Meteorologe erklärt.

24RHEIN erklärt, wie wahrscheinlich ein goldener Herbst 2023 in NRW ist.