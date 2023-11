Auch in NRW gesichtet: Goldschakal könnte sich weiter ausbreiten

Von: Jonah Reule

Der Goldschakal wurde in NRW bislang zweimal gesichtet (Archivfoto). © Ronald Wittek/Imago

Der Goldschakal wird in Deutschland immer wieder gesehen. In NRW gab es die letzte Sichtung 2022. Doch mittlerweile könnte es weitere Goldschakale in NRW geben.

Köln – Immer mehr fremde Tierarten finden in Deutschland ein Zuhause. So auch der Goldschakal. Die hunde- und wolfsähnliche Tierart taucht immer wieder in der Bundesrepublik auf, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg. In NRW wurde der Goldschakal bislang je einmal 2020 und 2022 gesehen. Doch hat sich die Tierart inzwischen weiter in NRW ausgebreitet?

