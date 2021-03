Golfstrom so schwach wie seit 1.500 Jahren nicht mehr - Experten warnen

Laut einer Studie von Forschern aus Irland wird der Golfstrom aktuell deutlich schwächer. Für unser Klima hat das katastrophale Auswirkungen.

Stuttgart - Beunruhigende Entwicklungen zeigen sich derzeit hinsichtlich des Klimawandels. Weil der Golfstrom so schwach ist wie zuletzt vor 1.500 Jahren, warnen Forscher vor Extrem-Wetterlagen - auch in Europa. Konkret bedeutet das: Enorme Hitzewellen im Sommer und heftigere Stürme im Winter, während es in der warmen Jahreszeit immer weniger regnen wird. Wie BW24* berichtet, drohen Extrem-Wetterlagen Europa: Golfstrom so stark wie zuletzt vor 1.500 Jahren.

Wetter: Im März droht ein heftiger Wintereinbruch in Deutschland - Kälte bis - 13 Grad (BW24* berichtete).