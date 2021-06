Grausamer Mord in Brandenburg: Frau wird von ihrem Ex mit Kettensäge geköpft

Ex-Chef der Freiwilligen Feuerwehr enthauptet seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Kettensäge. Schrecklicher Mord im Brandenburger Dorf Lanz

Brandenburg/Prignitz – Dieser schreckliche Mord schockt die 850 Einwohner gemeine Lanz in der Brandenburger Prignitz. Der Ex-Chef der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr soll seine von ihm getrennt lebende Ex-Frau brutal ermordet haben*. Anschließend richtete er sich selber. Was war passiert?

Am Dienstagmittag, 31. Mai 2021 Alarmierten besorgte Anwohner die Polizei. Im Nachbarhaus kam es offenbar zu einem Streit. Lautes Geschrei war zu hören, berichten Anwohner. Als die Polizei an dem Wohngrundstück eintrifft, hat sich der Mann in dem Haus eingeschlossen. Da er die Tür nicht öffnet, muss die Freiwillige Feuerwehr anrücken, um diese aufzubrechen.

Nachdem die Tür aufgebrochen wurde erblicken die Einsatzkräfte ein schreckliches Blutbad. Der ehemalige Leiter der Feuerwehr hatte offenbar seine Ex-Frau mit einer Kettensäge enthauptet und sich im Anschluss selber mit der Säge gerichtet. Die Mordkommission der Polizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die genauen Tathintergründe sind weiterhin unklar.