Sie nahm eine Decke zum Waldspaziergang mit: Wo ist Luise Pätkau? Polizei suchte bereits mit Spürhunden nach ihr

Wo ist Luise Pätkau aus Griesheim? Die 57-Jährige wollte am Sonntag im Wald spazieren gehen, doch sie kehrte von ihrem Ausflug nicht zurück. Nun veröffentlichte die Polizei ein Bild der Gesuchten.

Sie wollte am Sonntag im Wald spazieren, seitdem fehlt jede Spur von Luise Pätkau aus Griesheim.

Einsatzkräfte suchten bereits mit Spürhunden nach ihr.

Nun veröffentlicht die Polizei ein Bild der Vermissten.

Griesheim - Wo ist Luise Pätkau aus Griesheim? Seit Sonntagmorgen (8. November) fehlt von der 57-Jährigen jede Spur, nun veröffentlicht die Polizei ein Bild der Vermissten. Ist Luise Pätkau etwas bei ihrem Spaziergang zugestoßen?

Griesheim/Darmstadt: Luise Pätkau vermisst - Sie wollte am Sonntag im Wald spazieren

Wie die Polizei am Montag erklärt, sei die 57-Jährige zuletzt im Bereich Goethestraße, in der Nähe ihres Wohnortes gesehen worden. Demnach habe Luise Pätkau vorgehabt, am Sonntag im Wald spazieren zu gehen. Doch als die Frau am Abend noch nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige die 57-Jährige als vermisst. Umgehend suchten Einsatzkräfte nach der Vermissten, zeitweise kam auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizei zum Einsatz. Auch Rettungshundestaffeln des Arbeiter-Samariter-Bundes und Landkreises Bergstraße/Odenwald waren mit Personenspür- und Flächensuchhunden im Einsatz.

Griesheim/Darmstadt: Luise Pätkau vermisst - Polizei sucht mit Einsatzkräften im Wald

Wie die Polizei weiter erklärt, ist Luise Pätkau etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, sie trägt ihre braun-dunkelblonden Haare kurz. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens habe sie eine hellgraue Steppjacke (Sommerdaune), eine graue Mütze, einen grauen Schal und braune Stiefel getragen. Die 57-Jährige soll auch eine blaue Wolldecke mitgenommen haben. Wer hat Luise Pätkau seit ihrem Verschwinden am Sonntag gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) hat die Suche übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 oder über den Notruf der Polizei 110.

Eine Studentin aus NRW wird seit dem 10. September vermisst. Bei einer Wanderung alleine durch den Schwarzwald verschwand die 26-Jährige. Rebecca Reusch aus Berlin gilt noch immer als vermisst, vor kurzem machten Spaziergänger eine gruselige Entdeckung. Die Polizei wurde umgehend informiert.