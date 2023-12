„Größte 80er-Party der Welt“ soll in NRW stattfinden

Von: Maximilian Gang

60.000 Menschen sollen in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen bei der „größten 80er-Party der Welt“ dabei sein – das wäre laut Veranstalter ein Weltrekord. (Archivbild) © Nordphoto/Imago

60.000 Menschen sollen 2024 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zu den Hits der 80er-Jahre feiern. Das wäre ein Weltrekord, sagt der Veranstalter.

Gelsenkirchen – In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen (NRW) soll im kommenden Jahr ein Weltrekord geknackt werden. 60.000 Leute sollen laut den Planungen in dem Stadion des FC Schalke 04 gemeinsam zu den Hits der 1980er-Jahre feiern. Nach Angaben des Veranstalters wären das mehr Feiernde als bei jeder anderen Party dieser Art. Um die „größte 80er-Party der Welt“ auch offiziell als Weltrekord anerkennen zu lassen, wird ein offizieller Repräsentant der Guiness World Records vor Ort sein, um den Versuch zu überwachen. Zahlreiche Acts werden erwartet.

