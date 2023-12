Unterirdischer Weihnachtsmarkt in Holland – Adventsstimmung in Grotten

Von: Constanze Julita

Drucken Teilen

In Valkenburg in der Niederlande gibt es zwei besondere Weihnachtsmärkte. Diese befinden sich unterirdisch in einer Grotte. © agefotostock/ IMAGO

In der holländischen Stadt Valkenburg gibt es gleich zwei unterirdische Weihnachtsmärkte, in denen Besucher entlang der Grotten schlendern können.

Mehr zum Thema Glühwein in der Grotte: Größter unterirdischer Weihnachtsmarkt Europas steht in Holland

Köln – Zur Weihnachtszeit einen leckeren Glühwein unter freiem Himmel trinken? In der holländischen Stadt Valkenburg ist das nicht die erste Wahl: Denn dort gibt es unterirdische Weihnachtsmärkte, die an ein Labyrinth erinnern. Die Gemeentegrot und die Fluweelengrot laden in ihren Höhlen die Besucherinnen und Besucher zu weihnachtliche Leckereien an zahlreichen Verkaufsständen ein. Darüber hinaus bietet die Weihnachtsstadt Valkenburg aber auch einen oberirdischen Weihnachtsmarkt mit Karussells und einer Eisbahn.

24RHEIN hat die wichtigsten Infos zu den unterirdischen Weihnachtsmärkten in Valkenburg in den Niederlanden.