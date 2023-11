Großbrand in Wormser Innenstadt: Hotel evakuiert – Promis in Todesangst

Von: Peter Kiefer

Drucken Teilen

Beim nächtlichen Brand in einem Laden in Worms muss aufgrund des Rauches das Hotel darüber evakuiert werden. Lesen Sie, welche Promis in Todesangst waren:

Mehr zum Thema Hotel in Worms wegen Feuer evakuiert – Promis in Todesangst

Rheinland-Pfalz - Beim Brand eines Handyreparatur-Ladens in der Wormser Innenstadt (RLP) musste am Mittwochfrüh (22. November) aufgrund des beißenden Rauchs auch das angrenzende Domhotel geräumt werden. Insgesamt 42 Menschen mussten aus dem Hotel evakuiert werden – darunter auch mehrere deutsche Promis auf Theatertour, die teils in Panik aus dem Fenster sprangen.

SÜDWEST24 weiß, wie die Schauspieler die dramatischen Minuten in Worms erlebten.

Letztendlich wurden Caroline Beil, Bürger Lars Dietrich und die andere Betroffenen im Wormser Amtsgericht untergebracht. Der Brand forderte letztendlich mehrere Verletzte. (pek)