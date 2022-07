Großeinsatz im Europapark Rust wegen Reizgas-Attacke

Großeinsatz im Europapark Rust nach einer Reizgas-Attacke. Mindestens 25 Verletzte. © Christina Häußler / Einsatz-Report24

Bei einer Reizgas-Attacke im Europapark in Rust werden zahlreiche Menschen verletzt. Zuvor hat es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr werden am Donnerstag (28. Juli) zu einem Großeinsatz im Europapark in Rust gerufen. Dort sind zahlreiche Menschen mit Reizgas verletzt worden und müssen behandelt werden. Im Bereich des Hotels „Colloseo“ hat sich zuvor ein Streit zugetragen, bei dem plötzlich Pfefferspray eingesetzt wird. Die Übeltäter sind der Polizei bekannt.

HEIDELBERG24 berichtet, was genau bei der Reizgas-Attacke im Europapark passiert ist.

Bei der Attacke werden so viele Leute verletzt, dass der Vorfall von den Rettungskräften als „Massenanfall von Verletzten“ (MANV) eingestuft wird. (dh)