Schüsse in Köln-Ehrenfeld: Zwei Menschen schwer verletzt – Polizei sucht zwei Verdächtige

Von: Teresa Toth

Teilen

In Köln-Ehrenfeld läuft ein größerer Polizeieinsatz. © IDZRNRW

In Köln-Ehrenfeld soll am Donnerstagabend ein Schuss gefallen sein. Polizei und Feuerwehr sind aktuell im Großeinsatz. Die Venloer Straße ist in Höhe des Bezirksrathauses gesperrt.

Update vom 3. November, 9.07 Uhr: In Köln-Ehrenfeld wurden am Donnerstag zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Die Polizei fahndet am Freitag weiterhin nach den Tatverdächtigen, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. Laut Angaben der Polizei werden die beiden Schwerverletzten intensivmedizinisch betreut. Die Identität der Männer steht derzeit nicht fest. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen.

„Gegen 18.30 Uhr haben wir mehrere Anrufe bekommen, die von einer Massenschlägerei berichteten“, berichtet ein Polizeisprecher dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dabei ist es laut aktuellen Erkenntnisstand zu Schüssen gekommen.

Update vom 2. November, 21.09 Uhr: Die Polizei hat eine Pressemitteilung zu dem Vorfall in Köln veröffentlicht. Darin schreibt sie, dass zwei Männer in Köln-Ehrenfeld durch Schüsse verletzt worden seien. Die Identität der Männer stehe noch nicht fest. Der mutmaßliche Tatort, die Venloer Straße, bleibt weiterhin gesperrt. Die Spurensicherung befinde sich derzeit vor Ort.

Mehrere Menschen sollen beim Eintreffen der Polizei in Köln-Ehrenfeld die Flucht ergriffen haben

Update vom 2. November, 20.57 Uhr: Inzwischen gibt es weitere Hinweise zu den Schüssen in Köln. Den Informationen nach wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr in die Venloer Straße im Stadtteil Ehrenfeld gerufen. Dort soll es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei habe nach eigenen Angaben zwei schwerverletzte Personen vorgefunden – eine davon mit Schussverletzungen.

Beim Eintreffen der Polizei hätten mehrere Menschen die Flucht ergriffen, wie Express berichtet. Die Verletzten würden derzeit intensivmedizinisch versorgt. Die Mordkommission Köln habe die Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.

Schüsse in Köln-Ehrenfeld gefallen – Polizei im Großeinsatz

Erstmeldung vom 2. November, 20.22 Uhr: Köln – Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist mutmaßlich ein Schuss gefallen. Das berichtete zunächst dem Express mit Verweis auf Polizeiquellen. Der Schuss sei demnach am Donnerstagabend (2. November) in Höhe des Bezirksrathauses in der Venloer Straße gefallen.

Schuss in Köln gefallen: Zeugen berichten der Polizei von einer Auseinandersetzung

Polizeisprecher Carsten Rust habe gegenüber dem Express erklärt, dass ein verletzter Mann auf der Straße vorgefunden worden sei. Er werde aktuell medizinisch versorgt. Zeugen hätten der Polizei von einer Schlägerei berichtet, kurz bevor der Schuss gefallen sein soll. „Inwiefern sich das bewahrheitet, müssen wir erst noch sehen“, erklärt Rust.

Über die Hintergründe ist bislang nichts bekannt. Neben der Polizei ist auch die Feuerwehr im Großeinsatz. Die Venloer Straße ist gesperrt.

Erst kürzlich waren Schüsse in einer Rotterdamer Uni-Klinik gefallen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Am Wuppertaler Hauptbahnhof kam es zu einer Schießerei, nachdem drei Männer in einen Streit geraten waren.