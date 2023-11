Grundschule in Baden-Württemberg rationiert Klopapier für Schulklassen

Von: Sina Alonso Garcia

An einer Grundschule in Baden-Württemberg wird das WC-Papier für Schüler seit einiger Zeit rationiert. Pro Klasse steht eine Rolle zur Verfügung. Was steckt dahinter?

Horb (Neckar) - Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist an einer Grundschule in Baden-Württemberg aber Realität: Schulklassen bekommen dort jeweils nur eine Klopapierrolle. Wie BW24 berichtet, hätten „Kinder Angst, zur Toilette zu gehen“.

Wie eine Mutter in einem Brief an die Schule schreibt, hängen die Klopapierrollen nicht in, sondern vor den Schülertoiletten. „Mein Kind musste Antibiotika einnehmen“, schreibt die Mutter. „Dieses Medikament hat ihm einfach etwas auf den Darm geschlagen. Er hatte solche Angst, das Klopapier zu vergessen, bevor er auf die Toilette geht.“