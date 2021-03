Härtester Lockdown seit Beginn der Pandemie: Über Ostern macht alles dicht

Wie hier in Ulm, wird über Ostern in ganz Baden-Württemberg ein harter Lockdown statfinden.

Coronavirus in Baden-Württemberg

von Sabrina Kreuzer

Die Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg steigen. In der Bund-Länder-Konferenz wurden deshalb neue Corona-Beschlüsse festgelegt - der Lockdown wird auch in Baden-Württemberg verlängert.