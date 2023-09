Wie KI helfen kann, die Häufigkeit von Long Covid richtig einzuschätzen

Von: Jana Stäbener

Teilen

Haben doch nicht so viele Menschen Long Covid, wie gedacht? Eine Künstliche Intelligenz (KI) hilft uns, die Antwort darauf zu finden.

Wir bei BuzzFeed News Deutschland berichten regelmäßig über Long Covid und darüber, wie viele Menschen von dieser Erkrankung betroffen sind – vor allem im Vergleich mit Impfschäden, die viel seltener vorkommen, als Long Covid. Nun gibt es jedoch Kritik an diesen Zahlen: Forscher aus den USA legen nahe, dass das Risiko, an Long Covid zu erkranken geringer sei, als angenommen.

Long Covid: Bei Studien fehlen Kontrollgruppen

Studien zu Long Covid weisen eklatante methodische Mängel auf, kritisieren Wissenschaftler in einem wissenschaftlichen Meinungsbeitrag, der im Fachblatt British Medical Journal erschienen ist. Probleme seien beispielsweise fehlende Kontrollgruppen (also Menschen, die gar keine echte Coronainfektion hatten und ihre Symptome von Long Covid nur als „Placebo-Effekt“ erleben) und eine zu breite Definition von Long Covid.



So zählen zu „Long Covid“ ganz verschiedene Symptome, von denen manche an die Krankheit ME/CFS erinnern. „Im Allgemeinen haben ungenaue Definitionen in der wissenschaftlichen Literatur dazu geführt, dass mehr als 200 Symptome mit dem als Long Covid bezeichneten Zustand in Verbindung gebracht werden“, merken die Forschenden um Tracy Beth Høeg an. Sie sprechen sich für strengere Kriterien aus, ab wann eine Person wirklich als Long Covid Patient bezeichnet werden kann.

Eine Studie legt nahe, dass man Long Covid bald an einem Bluttest erkennen kann. Das könnte auch helfen, zuverlässigere Aussagen über die Häufigkeit der Erkrankung machen zu können. © Westend61/IMAGO

KI hilft dabei, Long Covid Patienten zu erkennen

Helfen könnte eine andere Studie, die am Montag, 25. September 2023, veröffentlicht wurde. Sie beschreibt, wie Forschende aus New York in Immundaten eindeutige Biomarker identifizieren konnten, die Long Covid nachweisen sollen. „Das ist ein entscheidender Schritt vorwärts bei der Entwicklung von stichhaltigen und zuverlässigen Bluttest-Verfahren für Long Covid“, sagt einer der Studien-Autoren. Das könnte Long Covid Patienten auch dabei helfen, ernster genommen zu werden.



Für die Studie habe man das Immunsystem von 273 Personen mit und ohne Long Covid und Personen ohne Covid-Infektion untersucht, um herauszufinden, was im Körper passiert, wenn sich Menschen mit Corona infizieren. Dafür hatten die Wissenschaftler Hilfe von einer Künstlichen Intelligenz (KI), die die Proben immer wieder untersuchte, um Unterschiede festzustellen.



Die KI könnte helfen, die Häufigkeit von Long Covid richtig einzuschätzen, denn sie konnte mit 96-prozentiger Genauigkeit identifizieren, welche der Patienten Long Covid hatten, so die Studien-Autoren. Der deutlichste Unterschied war im Immun- und Hormonspiegel sichtbar: Menschen mit Long Covid hatten weniger vom Hormon Cortisol und aktivere latente Viren, wie das Epstein-Barr-Virus oder Herpes. Diese Ergebnisse müssen nun weitere Studien bestätigen.

Karl Lauterbach will auch in Deutschland mehr Forschung zu Long Covid. Der Hochschulpräsident findet, ein Medizinforschungsgesetz könnte „einen wichtigen Beitrag leisten“